La dieta vegana potrebbe aumentare il rischio di danni neurologici per il neonato

Dieta vegetariana e vegana sono sotto il mirino dei neonatologi. Nel 2016, infatti, sono triplicati i casi di deficit materno di vitamina B12, fra le cui cause c’è proprio questo tipo di dieta, spesso non opportunamente integrata. E, nelle donne incinte, tale carenza è associata a un aumento del rischio di danni neurologici già in utero per il feto e dopo la nascita per il neonato. Questi dati sono stati appena pubblicati nell’ultimo rapporto tecnico della Società italiana per lo studio delle malattie metaboliche ereditarie e lo screening neonatale (Simmens), che ha analizzato i risultati dello screening neonatale esteso, uno screening reso obbligatorio dalla legge n. 167 del 2016 e che serve per la prevenzione delle malattie metaboliche ereditarie.

