Scegli tu il nome per il prossimo rover su Marte

Arriverà ad affollare la superficie del vicino Marte nella primavera del 2021 e sebbene i dettagli della missione siano già decisi il rover dell’Agenzia spaziale europea (Esa) non ha ancora un nome. Per questo l’agenzia spaziale del Regno Unito – che gestisce la costruzione – ha lanciato una competizione invitando chiunque a inviare la propria candidatura per il nome del prossimo robottino a spasso sul Pianeta Rosso. Unico requisito: spiegare perché si intende chiamare il rover proprio in quel nome. Pronti? Tutte le istruzioni e le possibilità di inviare le proprie proposte le trovate qui.

Il rover, che perforerà la superficie marziana a caccia di tracce di vita, fa parte della missione ExoMars, la stessa del Trace Gas Orbiter e del lander Schiaparelli che precipitò in modo anomalo sul pianeta.

Riferimenti: Esa

(Credits immagine copertina: ESA/ATG medialab)