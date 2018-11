Amazzonia: disboscamento record nell’ultimo anno

Share this:











È stato un brutto anno questo per l’Amazzonia: tra agosto del 2017 e luglio di quest’anno ha perso 7.900 km2, una superficie grande come il Friuli-Venezia Giulia. A renderlo noto sono i dati riportati dal Ministero dell’ambiente del Brasile, che mostra come la foresta pluviale più grande del pianeta in un anno abbia subito un aumento della deforestazione pari al 13,7%, stabilendo il record negativo degli ultimi dieci anni. E se da un lato i dati portano cattive notizie, dall’altra non mancano le polemiche a far temere che le cose possano andare addirittura peggio, come quelle che riguardano Jair Bolsonaro, presidente eletto. Bolsonaro, infatti, fra le promesse della campagna elettorale ha annunciato sia di voler diminuire le multe per chi danneggia la foresta, sia di voler indebolire il ruolo dell’agenzia ambientale. Che futuro aspetta l’Amazzonia?

Agricoltura e disboscamento illegale

Fra le cause principali del disboscamento c’è l’espansione dell’agricoltura, infatti gran parte della deforestazione dell’ultimo anno è avvenuta negli stati di Parà, dove la coltivazione è una delle attività principali, e del Mato Grosso, il primo produttore di cereali del Brasile. Inoltre, secondo il ministro dell’ambiente Edson Duarte “la colpa è da attribuire al disboscamento illegale, conseguenza dell’aumento del crimine organizzato”, riferisce la BBC. “È necessario aumentare gli sforzi contro le infrazioni ambientali e in difesa della foresta. Dobbiamo aumentare la mobilizzazione a tutti i livelli del governo, della società, e del settore produttivo per combattere le attività illecite”.

Amazzonia, una brutta inversione di tendenza

La situazione per l’Amazzonia però non è sempre stata così nera. Dal 2004, anno in cui la foresta ha perso più di 27 mila km2, il governo brasiliano ha preso delle misure che hanno portato a un notevole calo del fenomeno, che ha infatti raggiunto un picco negativo nel 2012, in cui la foresta ha perso solo 4600 km2. Dal 2013 però il disboscamento ha ricominciato pian piano a salire, in seguito ad alcune concessioni governative. Adesso gli ambientalisti temono che quando Bolsonaro assumerà la carica di presidente, il 1° gennaio 2019, la situazione possa peggiorare ulteriormente. Il neopresidente infatti, oltre ad aver promesso leggi contro la deforestazione meno aspre, ha annunciato la fusione tra i ministeri dell’agricoltura e dell’ambiente, mossa che – secondo alcuni critici – non gioverà alla foresta.

Gli esperti temono che si possa, in un futuro non molto lontano, raggiungere un punto di non ritorno, come racconta Marcio Astrini, coordinatore di Greenpeace in Brasile, secondo quanto riporta il Guardian: “Esiste secondo gli scienziati un limite di disboscamento oltre il quale l’Amazzonia smetterà di essere una foresta, è stimato essere tra il 20 e il 30% e al momento siamo vicini al 20%”. Un altro dato allarmante lo riporta l’Osservatorio del Clima del Brasile, secondo cui il 46% delle emissioni di gas serra del paese nel 2017 sono dovute al cambio della destinazione d’utilizzo del suolo. Leggi anche deforestazione.

