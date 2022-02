Quanti alberi esistono al mondo?

La domanda non è banale, anche se non si tratta di contare tutti i singoli alberi ma solo le specie. Servono osservazioni sul campo, ma anche modelli che riescano, a partire dai dati noti, ad elaborare delle stime anche sull’ignoto. Ed è esattamente quello che hanno fatto circa 150 scienziati arrivando a una risposta: le specie di alberi al mondo sono circa 73 mila, 9 mila ancora ignote.

“Conoscere la diversità e la ricchezza in specie degli alberi è fondamentale per preservare la stabilità e la funzionalità degli ecosistemi”, ha raccontato Roberto Cazzolla Gatti, dell’Università di Bologna e primo autore dello studio pubblicato su PNAS sul numero delle specie di alberi: “Fino ad oggi però, per ampie aree del pianeta avevamo dati limitati, basati su osservazioni sul campo e liste di specie con coperture del territorio tra loro differenti: tutte limitazioni che impedivano di arrivare ad avere una prospettiva globale”.

Per superarle gli scienziati, provenienti da diverse parti del mondo, hanno meso insieme enormi set di dati diversi raccolti sul campo ed elaborato delle stime grazie a tecniche di intelligenza artificiale e statistica. “Per arrivare ad una stima attendibile della biodiversità, incluse le specie ancora da scoprire, è necessario prestare attenzione al numero di specie rare attualmente note: quelle che durante il campionamento sul campo sono state trovate solo una o due o tre volte”, ha ripreso Cazzolla Gatti: “Se infatti la maggior parte delle specie è comune e abbondante, poche saranno quelle che incontriamo raramente e quindi pochissime quelle sconosciute; se però ci sono molte specie incontrate solo poche volte, probabilmente saranno molte quelle specie così rare che non sono state ancora documentate”.

Il risultato è quello anticipato: al mondo esistono 73 mila specie di alberi, il 14% in più di quanto creduto. Si trovano soprattutto in Sudamerica, dove probabilmente si trova anche la maggior parte di quelle ancora sconosciute, circa 9 mila, molte delle quali in pericolo. Alcune lo sarebbero così tanto, hanno avvertito gli autori, che non è detto che avremo il tempo per scoprirle ed apprezzarle.

Riferimenti: Pnas

Credits immagine: Arnaud Mesureur on Unsplash