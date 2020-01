Australia, così gli incendi hanno cambiato il meteo

L’Australia è in fiamme. Centinaia di abitazioni distrutte, circa 15 vittime e migliaia di persone in fuga. La cronaca di questi giorni mostrano un continente devastato da un numero straordinario di incendi boschivi. E gli incendi sono talmente intensi da avere un impatto sul meteo locale, modificando il tempo meteorologico. Lo notifica il Bureau of Meteorology (Bom) dello stato di Victoria. Gli esperti spiegano che i fuochi hanno l’effetto di generare potenti temporali, che a loro volta possono aumentare il numero degli incendi.

Australia, attenzione ai venti

La parte dell’Australia più colpita è quella del Nuovo Galles del Sud e dello stato di Victoria. Nell’est del Gippsland, una regione rurale del Victoria, gli incendi hanno creato importanti “pirocumulonembi” (i cumulonembi sono nubi a sviluppo verticale) ad un’altitudine di 16 km. Questo fenomeno, a sua volta, contribuisce ad alimentare altri incendi, a causa dei forti venti e dei fulmini dei temporali.

Perché gli incendi generano nuovi incendi

Oltre ai fumi, incendi così intensi riscaldano l’aria sovrastante e generano correnti ascensionali molto veloci (non solo in Australia). La velocità è talmente elevata che i fumi riescono a trasportare le ceneri del fuoco a decine di chilometri di distanza, favorendo fra l’altro l’insorgenza di nuovi incendi.

Tanto più intensi sono gli incendi, inoltre, e tanto più forti sono queste correnti alla base dello sviluppo di nubi a crescita verticale, i pirocumulonembi. Le ceneri nell’aria favoriscono la trasformazione del vapore acqueo in gocce, causando forti temporali. La superficie di contatto fra i pirocumulonembi e l’aria sottostante è molto ridotta, dato che le nubi sono strette e affilate, a sviluppo verticale. Questo elemento fa crescere la probabilità di fulmini che possono dare vita a nuovi incendi. Qui un’immagine del processo del Bureau of Meteorology, che spiega come si formano i pirocumulonembi che generano incendi.

Crediti: Bureau of Meteorology

Incendi e cambiamenti climatici

Il Guardian racconta che per l’Australia è un “anno eccezionale” per il numero di incendi che generano pirocumulonembi e tempeste violente associate. E in generale gli scienziati sono preoccupati che i cambiamenti climatici causino un aumento di fenomeni di vaste dimensioni e con estensione molto ampia, come nel caso dell’Australia. Gli eventi temporaleschi dovuti agli incendi sono già in crescita, si legge poi su YaleEnvironment360, rivista della Yale School of Forestry & Environmental Studies. Questo anche in paesi, come il Texas, il Portogallo, il Sudafrica e l’Argentina, dove non erano mai apparsi. L’ipotesi è che l’aumento delle temperature determini incendi più frequenti e intensi, con una maggiore diffusione dei pirocumulonembi e dell’estensione dei fuochi.