Per la festa della mamma regala un’azalea e sostieni la ricerca Airc

Tornano le azalee della ricerca di Airc, per la festa della mamma. In 3700 piazze italiane domenica 12 maggio i volontari della Fondazione Airc per la ricerca sul cancro saranno a disposizione per l’acquisto di un’azalea con un contributo di 15 euro. I fondi raccolti dall’iniziativa serviranno a sostenere la ricerca contro i tumori femminili, come quelli al seno e gli organi riproduttivi.

Si calcola che nel corso della vita circa una donna su tre venga colpita da un tumore: nel 2018 in Italia sono stati stimati 178 mila nuovi casi di tumori nelle donne, oltre 52 mila dei quali diagnosi di tumore alla mammella, al primo posto delle neoplasie femminili più frequenti. Il cancro al seno è anche quello però, ricordano da Airc, in cui la ricerca ha avuto i successi maggiori: oggi la sopravvivenza a cinque anni dalla diagnosi è dell’87%. Anche per i tumori all’endometrio e alla cervice uterina sono stati fatti notevoli progressi, tanto che per entrambi la sopravvivenza oggi a cinque anni supera il 70%, mentre più difficile rimane ancora oggi la lotta al tumore all’ovaio, difficile da diagnosticare e trattare.

Oltre che nelle piazze – sul sito Airc la mappa interattiva per trovare quella più vicino a te, che puoi conoscere anche chiamando il numero 840 001 001 – sarà possibile partecipare all’iniziativa tramite l’acquisto delle azalee anche online. E’ possibile sostenere la ricerca Airc anche donando al numero solidale 45521, attivo fino al prossimo 31 agosto, o tramite numero verde, in banca o alla posta.

Tutte le informazioni sull’iniziativa, gli approfondimenti sulla prevenzione, gli screening e gli stili di vita, e un ricco ricettario, sul sito dell’Airc www.lafestadellamamma.it

