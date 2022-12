Cosa ci racconta il clitoride dei serpenti

Non solo le donne e le delfine, anche i serpenti femmina hanno il clitoride. Lo ha scoperto un team internazionale di ricercatori dell’Università di Adelaide. “Il nostro studio contrasta l’ipotesi che il clitoride (emiclitores) sia assente o non funzionante nei serpenti” dice Megan Folwell della School of Biological Sciences, University of Adelaide che ha guidato la ricerca. Lo studio è stato pubblicato sui Proceedings of The Royal Society B.

La ricerca è stata condotta analizzando i genitali di nove specie diverse di serpenti femmina adulti; le specie utilizzate per lo studio sono Acanthophis antarcticus (conosciuta come vipera della morte), Pseudechis colleti, Pseudechis weigeli e Pseudonaja ingrami (specie australiana), l’Agkistrodon bilineatus (tipico del Messico e dell’America centrale), Bitis arietans (originario delle regioni aride dell’Africa e dell’Arabia), Helicops polylepis (specie del Perù), Lampropeltis anormale (originario del Nicaragua) e Morelia spilota (diffusa in Australia, nella Nuova Guinea, dell’arcipelago di Bismarck e delle Isole Salomone settentrionali).

Il team di ricercatori è riuscito a scoprire e a descrivere anatomicamente il clitoride del serpente femmina che si presenta a forma di cuore, composto da nervi e da tessuto erettile.

Durante l’accoppiamento il clitoride femminile può essere stimolato e gonfiarsi, lasciando pensare che la femmina non subisca passivamente l’accoppiamento, ma che esista anche una fase di seduzione.



La ricerca non rivoluziona solamente le conoscenze legate alla vita, all’anatomia e alla riproduzione dei serpenti, ma ha anche il merito di poter essere applicata allo studio di altre specie rettili simili ai serpenti. “Possiamo applicare le nostre scoperte per comprendere ulteriormente la sistematica, l’evoluzione riproduttiva e l’ecologia attraverso rettili simili a serpenti, come le lucertole”. A parlare è Kate Sanders della School of Biological Sciences dell’Università di Adelaide che sottolinea anche come la scienza per poter progredire abbia sempre costante bisogno di pensatori con idee diverse.



Si tratta di uno studio unico nel suo genere perché in tutto il regno animale i genitali femminili vengono frequentemente trascurati rispetto alle controparti maschili: “Siamo orgogliosi di contribuire a questa ricerca, in particolare perché i genitali femminili in tutte le specie sono purtroppo ancora un tabù” dichiara ancora Megan Folwell.



Riferimenti: Proceedings of the Royal Society B

University of Adelaide