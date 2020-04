One World:Together At Home, il mega concerto di Lady Gaga contro il coronavirus

Lady Gaga, Elton John, Andrea Bocelli, Steve Wonder ed Eddie Vedder. Sono solo alcune delle star più famose del mondo della musica che domani, sabato 18 aprile, prossimo parteciperanno al “One World: Together At Home”, un concerto virtuale di beneficienza, organizzato dall’Organizzazione mondiale della sanità (Oms) e da Global Citizen. Scopo: celebrare e sostenere gli operatori sanitari che si trovano in prima linea nella lotta contro al coronavirus e per sensibilizzare sull’importanza dell’isolamento sociale e sulla raccolta fondi a sostegno della ricerca promossa dall’Oms. “Mentre onoriamo e supportiamo gli sforzi eroici degli operatori sanitari, One World: Together At Home rappresenta una fonte di incoraggiamento nella lotta globale al nuovo coronavirus”, commenta Hugh Evans, cofondatore e Ceo di Global Citizen. “Attraverso la musica e l’intrattenimento, si celebreranno coloro che rischiano la propria salute per la salvaguardia degli altri”.

Gli ospiti del concerto virtuale

A partecipare al concerto saranno moltissime star internazionali: Lady Gaga (tra le organizzatrici dell’evento), Alanis Morissette, Billie Eilish, Billie Joe Armstrong dei Green Day, Burna Boy, Chris Martin, David Beckham, Eddie Vedder, Elton John, Finneas, Idris e Sabrina Elba, J Balvin, John Legend, Kacey Musgraves, Keith Urban, Kerry Washington, Lang Lang, Lizzo, Maluma, Paul McCartney, Priyanka Chopra Jonas, Shah Rukh Khan, Jennifer Lopez, Celine Dion, Stevie Wonder e altre ancora. Per l’Italia parteciperanno all’evento Andrea Bocelli e Zucchero. Durante l’evento, oltre alle loro esibizioni saranno trasmesse anche le storie e le esperienze di medici, infermieri e famiglie di ogni parte del mondo.

🚨BIG NEWS: We’ve just announced MORE ARTISTS for One World: #TogetherAtHome, including @JLo, @Oprah, @taylorswift13, and more. Tune in on April 18 to join the fight against the COVID-19 crisis: https://t.co/UiNeGUFpKd pic.twitter.com/cIcDu6zsTd — Global Citizen (@GlblCtzn) April 14, 2020

Come seguirlo

Il concerto virtuale, che vedrà queste star andare in onda direttamente dalle proprie case, sarà trasmesso in diretta tv e in streaming da diverse emittenti di tutto il mondo, tra cui Abc, Nbc, Bbc Music, Amazon Prime Video, You Tube, Facebook, Instagram, Yahoo, Twitter. A condurre l’evento americano saranno Jimmy Fallon, Jimmy Kimmel e Stephen Colbert, mentre a presentare la versione italiana, che verrà trasmessa in diretta alle due di notte circa (ora italiana,quindi nelle prime ore della domenica) su Rai Uno, saranno Ema Stokholma e Fabio Canino.

“L’Organizzazione mondiale della sanità è impegnata a sconfiggere la pandemia di coronavirus con misure scientifiche e di sanità pubblica e a supportare gli operatori sanitari che sono in prima linea nella risposta”, commenta Tedros Adhanom Ghebreyesus, direttore generale dell’Oms. “Potremmo doverci separare fisicamente per un po’ ma possiamo ancora riunirci virtualmente per ascoltare musica eccezionale. Il concerto di One World:Together At Home rappresenta un potente spettacolo di solidarietà contro una minaccia comune”.

Riferimenti: Oms

