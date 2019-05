Il cucciolo di capodoglio spiaggiato aveva lo stomaco pieno di plastica

Aveva uno stomaco pieno di plastica il giovane capodoglio rosa che si è spiaggiato venerdì 17 maggio, sulla costa di Lascari, Sicilia. A diffonderne le immagini è Greenpeace Italia: “Aveva circa sette anni, appena” racconta Giorgia Monti, responsabile campagna Mare di Greenpeace. “Le indagini sono appena iniziate e non sappiamo ancora se sia morto per questo, ma non possiamo far finta che non stia succedendo nulla”. Negli ultimi cinque mesi, infatti, la conta è di un capodoglio arenato al mese in Italia. La notizia di un nuovo cetaceo spiaggiato arriva a qualche giorno dall’inizio della spedizione di ricerca e sensibilizzazione su plastiche e inquinamento nei mari di Greenpeace con The Dream Project. “Bisogna intervenire subito per salvare le meravigliose creature che lo abitano”, dice Giorgia Monti.

Le immagini, girate da Carmelo Isgrò, biologo dell’Università di Messina, mostrano la plastica trovata nello stomaco del giovane capodoglio

Un capodoglio arenato al mese

Il gigante dei mari, acerrimo nemico del capitano Ahab, questa volta era un cucciolo. Il suo corpo è stato trovato due giorni fa. Con la plastica che aveva ingoiato gli attivisti di Greenpeace hanno riempito dei secchi. E non è la prima volta che accade. All’inizio di aprile, infatti, una femmina, adulta e incinta, si era arenata a Portocervo in Sardegna. Di lei sappiamo che è sicuramente morta per la plastica che aveva nello stomaco, 22 kg di materiale. E persino dei sacchetti da supermercato che riportavano ancora il codice a barre. «Sono ben cinque i capodogli spiaggiati negli ultimi cinque mesi sulle coste italiane”, racconta Giorgia Monti. “Il mare ci sta inviando un grido di allarme, un SOS disperato“.

Il report sui cetacei

Per studiare questa emergenza si sono messi al lavoro i ricercatori del Dipartimento di Biomedicina Comparata e Alimentazione dell’Università degli Studi di Padova, che sono i più esperti in Italia nelle autopsie sui grandi cetacei arenati. Domani, 21 maggio, alle ore 11 presso la Sala conferenza Lega Navale di Ostia, presenteranno un report sullo spiaggiamento dei cetacei in Italia, in particolare sulla plastica e il capodoglio, specie vulnerabile che popola i nostri mari. Il report sarà presentato durante la conferenza stampa che lancia la spedizione di Greenpeace e The Blue Dream Project. La spedizione nasce proprio per monitorare l’inquinamento di plastica nel mare e si occuperà in particolare del Mar Tirreno Centrale, concludendosi in Toscana l’8 giugno, Giornata mondiale degli oceani.

Crediti immagine: Greenpeace Italia