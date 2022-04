Ecco la diretta del lancio di Samantha Cristoforetti, il 27 aprile

Manca una manciata di ore e Samantha Cristoforetti tornerà sulla Stazione Spaziale Internazionale (Iss). Il lancio della missione Crew-4 di SpaceX, che la vede fra i protagonisti, avverrà il 27 aprile alle ore 9,52 (ora italiana). Si tratta del quinto volo di SpaceX con astronauti della Nasa e la quarta volta in cui un razzo Falcon sospinge una missione di questo genere. A bordo della Crew Dragon, rinominata dagli astronauti Freedom, Samantha e altri 3 astronauti della missione Crew-4 raggiungeranno in diretta video la Iss. Sarà possibile seguire il lancio, il volo e l’attracco attraverso la diretta offerta dalla Nasa, riportata qui di seguito (ma anche sulla pagina di Nasa Tv e sulla app dedicata della Nasa).

Video: Nasa

La diretta della Nasa inizierà alle 6 di mattina del 27 aprile con i commenti degli specialisti prima del lancio, che sarà poi alle 9,52. La conferenza stampa post-lancio inizierà alle 11,30 e sono previste domande da parte dei media. La diretta proseguirà a lungo: seguirà l’attracco della Crew Dragon alle ore italiane 02,30 a.m. del 28 aprile, e l’apertura del portellone, che permetterà agli astronauti di uscire e entrare nella Iss, alle 03,45 a.m. Il 28 aprile, a partire dalle 8,40 del mattino, sarà possibile seguire la cerimonia di benvenuto dalla Iss. Ma non è finita. Già il 28 aprile intorno alle 16,30 ci sarà una passeggiata spaziale, sempre ripresa dalla Nasa, compiuta da 2 cosmonauti russi. Oleg Artemyev e Denis Matveev sono alla seconda escursione per attivare un nuovo braccio robotico attaccato al modulo Nauka.

La missione di Samantha

Samantha sta per tornare sulla Iss per la seconda volta. Nella sua prima missione, Futura, nel 2014, ha raggiunto il record europeo e femminile di durata della permanenza nello spazio con un singolo volo. All’epoca rimase quasi 7 mesi, mentre stavolta il soggiorno spaziale durerà quasi 5 mesi. Insieme a lei partiranno gli astronauti Kjell Lindgren, comandante della Crew-4, Bob Hines e Jessica Watson. Nell’immagine vediamo i 4 protagonisti in una foto scattata il 20 aprile 2022. Gli astronauti si occuperanno di più di 200 esperimenti, fra cui ricerche inerenti le scienze dei materiali, ma anche la biologia e la salute. Si studierà per esempio lo studio del comportamento di una coltura di cellule di tessuto ovarico, quasi in assenza di gravità, con l’obiettivo di cercare nuovi bersagli terapeutici.