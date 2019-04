﻿Greta Thunberg a Roma: cosa farà questa settimana

Greta Thunberg arriva a Roma. In treno, dalla Svezia: la ragazza simbolo del movimento globale di protesta per il clima infatti non prende l’aereo, troppo inquinante. Venerdì 19 aprile, la giovane attivista parteciperà in piazza del Popolo al climate strike con i giovani e le giovani di Fridays For Future Roma. E non solo: in settimana due incontri istituzionali ai massimi livelli con la presidente del Senato

Maria Elisabetta Alberti e Papa Francesco.

“Sarebbero vacanze di Pasqua – scrive sul suo profilo di Twitter – ma la crisi climatica non va in vacanza e così faremo noi”. Ecco il programma delle “vacanze romane” di Greta.



On the train to the EU Parliament, the Italian Senate, the Vatican and House of Parliament during the Easter holiday. And on Friday I’ll participate in the school strike in Rome. I know it’s a holiday but since the climate crisis doesn’t go on vacation nor will we.#Climatestrike pic.twitter.com/b1dBcSYBxb — Greta Thunberg (@GretaThunberg) April 14, 2019

Gli incontri istituzionali

Dopo la visita a Strasburgo dal presidente del Parlamento Ue Antonio Tajani, mercoledì 17 aprile Greta sarà a Roma, dove dovrebbe incontrare Papa Bergoglio (autore dell’enciclica Laudato sì, dedicata ai temi dell’ambiente) anche se a momento, non c’è la conferma ufficiale del Vaticano. Il giorno seguente, giovedì 18 aprile, sarà ospite a palazzo Madama della presidente del Senato Maria Elisabetta Alberti Casellati alle ore 11. Nella sala Koch, Greta interverrà nel seminario Clima: il tempo cambia. È tempo di cambiare, discutendo di cambiamenti climatici con alcuni economisti e imprenditori e con i giovani di DueGradi, una piattaforma online che si occupa di riscaldamento globale.

Greta sul palco a emissioni zero

Infine l’appuntamento più atteso: venerdì 19 aprile dalle ore 10 in piazza del Popolo, la paladina del movimento parteciperà alla manifestazione degli studenti di Fridays For Future Roma. Ad aspettarla un palco a emissioni zero, alimentato da 128 volontari che pedaleranno per tutta la durata dell’evento con le loro biciclette agganciate a uno speciale cavalletto collegato a una dinamo. Per poterlo allestire e organizzare la manifestazione, è partita da qualche giorno una raccolta fondi online per sostenere le spese attraverso la piattaforma Gofundme.

Articoli correlati