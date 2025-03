Cosa sapere sull’eclissi di Luna e di Sole in arrivo nel mese di marzo

Nelle due eclissi di marzo 2025 sarà prima la Luna a “scomparire” nel cono d’ombra della Terra, il 14 marzo, e a fine mese – il 29 – sarà la volta del Sole, che verrà parzialmente oscurato dal nostro satellite. Due eventi spettacolari che potranno essere ammirati nelle varie dirette online, ma che non tutti potranno godersi dal vivo. L’eclissi lunare, infatti, non sarà visibile dall’Italia, mentre quella solare ci vedrà tangenzialmente coinvolti.

La Luna sarà solo in penombra

Come spiega l’Unione Astrofili Italiani (Uai), l’eclissi lunare del 14 marzo non si potrà ammirare dal nostro Paese. Potremmo vedere al massimo la fase di penombra, quella iniziale, perché l’oscuramento vero e proprio del satellite da noi inizierà verso le 6 del mattino, quando ormai il satellite è al tramonto.

L’eclissi solare di marzo 2025 sarà “profonda”

L’eclissi solare del 29 marzo 2025, invece, ci darà qualche soddisfazione in più. Gli esperti avvisano che non sarà un oscuramento totale del disco solare: “solo” il 94% della nostra stella sarà eclissata dalla Luna al culmine dell’evento, che durerà diverse ore, dalle 9.50 alle 13.43 italiane. Sebbene si stimi che circa 814 milioni di persone potranno assistere all’eclissi, saranno solo poche decine di migliaia a nord del Quebec a poter osservare un oscuramento superiore al 90% del disco solare.

Guardando la mappa interattiva di Google, appare evidente che i più fortunati saranno gli abitanti delle zone molto a nord del continente americano, dove il Sole sarà oscurato per più dell’80% e apparirà come una coppia di corna infuocate.

Russia e Africa potrebbero vedere un’eclissi molto limitata, quasi impercettibile.

Per l’Europa la percentuale di disco solare oscurato visibile dipenderà dalle zone: più l’osservatore si troverà a nord-ovest, più potrà apprezzare. Ciò significa che in Islanda l’oscuramento raggiungerà il 70%, a Dublino e a Edimburgo circa il 40%. Anche Londra sarà interessata in modo significativo (30%). Scendendo a sud, invece, il fenomeno sarà sempre meno percepibile, con Parigi che vedrà il 23% del disco solare oscurato e Berlino il 15%.

Anche per il Nord Italia si stima che al massimo potrà vedersi il 15% del disco solare oscurato, mentre al Sud (Basilicata, Sicilia, Calabria e in parte la Puglia) potrebbe non vedersi proprio nulla. La fascia oraria per mettersi con naso all’insù sarà quella dalle 11.15 alle 12.52, secondo il sito TimeandDate.

Chi volesse seguire l’evento in streaming potrà affidarsi a diversi canali ufficiali che trasmetteranno online (qui, per esempio), mentre va ricordato che per assistere dal vivo vanno utilizzati occhiali e maschere appositi che consentono di rivolgere lo sguardo verso il Sole in sicurezza.

Le prossime eclissi solari

Come riporta la Nasa, la prossima eclissi solare si verificherà il 21 settembre 2025. Sarà un’altra eclissi parziale e coinvolgerà il Pacifico meridionale, la Nuova Zelanda e l’Antartide.

Il 17 febbraio 2026, poi, assisteremo a un’eclissi anulare, ma perché l’Europa sia di nuovo coinvolta nel cono d’ombra della Luna dovremo aspettare l’eclissi totale del 12 agosto 2026.

Via: Wired.it

Credits immagine: Mark Tegethoff su Unsplash