Il 6 maggio per l’Italia è Overshoot day: che cosa significa

Manca solamente un giorno. Domani, 6 maggio, infatti l’Italia avrà esaurito le risorse che la natura è in grado di offrirle per l’intero 2025. A riferirlo è il Country Overshoot Day (o Giornata del sovrasfruttamento per Paese) che ogni anno calcola e segna la data simbolica in cui il bilancio annuale di biocapacità del pianeta si esaurirebbe se tutte le persone sulla Terra vivessero allo stesso livello di consumo degli abitanti di quello specifico Paese. Per l’Italia, quindi, significa che in poco più di 4 mesi abbiamo già finito le risorse naturali che sarebbero dovute bastare per tutto il 2025.

Cos’è il Country Overshoot day

Come ricorda l’Italian Climate Network, la biocapacità, che varia in base a diversi fattori come il clima ed è espressa in ettari globali, è la capacità degli ecosistemi di rigenerare le risorse naturali necessarie per la vita delle persone e di assorbire i materiali di scarto generati, secondo gli schemi di gestione e le tecnologie di estrazione. Calcolato alla fine dell’anno precedente, il Country Overshoot day, quindi, indica la data precisa in cui in cui cadrebbe l’Earth Overshoot Day se tutti gli esseri umani consumassero allo stesso livello degli abitanti di quel Paese. Per svolgere questo calcolo, gli esperti si basano sui dati nazionali più recenti disponibili dai Conti nazionali dell’impronta e della biocapacità, effettuando una divisione tra i dati sull’impronta ecologica e quelli della biocapacità globale e moltiplicando poi il risultato per i giorni dell’anno.

Come si calcola

Per fare un esempio pratico, riportato sul sito dell’Earth Overshoot Day, l’impronta ecologica della Svizzera è stata 4,25 ettari globali (gha) pro capite nel 2023, mentre nello stesso anno la biocapacità globale di 1,48 gha. Quindi, in quell’anno, gli esseri umani avrebbero avuto bisogno di (4,25/1,48) = 2,87 Terre per sostenersi se tutti avessero vissuto come gli svizzeri. Poiché il 2025 ha 365 giorni, possiamo determinare l’Overshoot day svizzero: 365 x (1,48/4,25) = 127 (giorni). Vale a dire quindi che gli esseri umani avrebbe esaurito il bilancio annuale delle risorse naturali entro il 127esimo giorno del 2025, ovvero il 7 maggio.

L’Overshoot day in Italia

Per l’Italia, invece, l’Overshoot day cadrà il prossimo 6 maggio. “Significa che in Italia bruciamo in soli 126 giorni le risorse naturali che dovrebbero bastare per un intero anno: ogni giorno consumiamo quanto basterebbe per quasi tre (Terre, ndr)”, spiegano dall’Italian Climate Network. “E se tutte le persone sul pianeta facessero lo stesso, il 6 maggio esauriremmo l’intera biocapacità planetaria”. Quest’anno, inoltre, l’Overshoot day è arrivato in anticipo: nel 2024, infatti, è stato il 19 maggio. Nella tabella, tuttavia, si può vedere che queste date variano molto da Paese a Paese: nel Qatar, ad esempio, è stato il 6 febbraio, mentre per l’Uruguay sarà il 17 dicembre. Mentre l’Unione Europea, con i suoi 28 Paesi, ha raggiunto l’Overshoot day il 29 aprile scorso, esattamente una settimana prima di quello italiano.

In attesa dell’Earth Overshoot Day

Il Country Overshoot Day, tuttavia, non va confuso con l’Earth Overshoot Day (Giornata di Sovrasfruttamento della Terra) che indica, invece, la data in cui gli esseri umani hanno consumato tutte le risorse biologiche che il pianeta Terra è in grado di fornire in maniera ecosostenibile e che ci sarebbero dovute bastare per tutto l’anno. Questa data, infatti, come ogni anno sarà annunciata dal Global Footprint Network, un’organizzazione internazionale di ricerca che monitora in che modo l’umanità sfrutti le risorse naturali, il prossimo 5 giugno, in occasione della Giornata mondiale dell’ambiente.

Via: Wired.it

Credits immagine: kazuend su Unsplash