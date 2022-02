Osservazione della Terra: trova il nome per i prossimi satelliti italiani

La Terra è costantemente osservata: là fuori, nello Spazio, ci sono una moltitudine di satelliti che monitorano la salute del nostro pianeta e le condizioni metereologiche. Tengono d’occhio eruzioni vulcaniche, lo stato dei ghiacciai, la deforestazione, registrano incendi ed emissioni di inquinanti. I satelliti ci aiutano a monitorare e prevedere. E altri ne arriveranno in futuro. Una nuova costellazione per esempio sarà realizzata in Italia nei prossimi cinque anni, con il supporto dell’Agenzia Spaziale Europea (Esa) e dell’Agenzia Spaziale Italiana (Asi), grazie ai fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR). Ma non ha ancora un nome: chiamate a sceglierlo sono le classi italiane delle scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado, nel contest “Spazio alle idee: dai un nome alla costellazione italiana di Osservazione della Terra”.

Il concorso è promosso dal Dipartimento per la trasformazione digitale con il Ministero dell’Istruzione e l’Asi e per partecipare c’è tempo fino alle 12:00 del prossimo 28 febbraio, indicando nome e motivo della scelta (info e modalità sul sito www.innovazione.gov.it, qui il form per inviare la candidatura all’indirizzo email spazio@innovazione.gov.it). A scegliere il nome vincente sarà una commissione formata da astronauti italiani.

Fonte: Asi

Credits immagine copertina: NASA on Unsplash