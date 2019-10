Scienza, le 5 notizie della settimana

Ecco cinque notizie che raccontano la scienza in questa settimana selezionate dalla redazione di Galileo:

Carne rossa, che fare?

Si torna a parlare dei possibili rischi connessi alla carne rossa. Secondo una revisione sul tema, presentata come la più completa mai realizzata, rinunciare alla carne rossa sperando di trarne dei vantaggi per la salute cardiaca o contro i tumori non sarebbe una scelta così basata sulle evidenze. Ed è inevitabile chiedersi come questo si leghi alle raccomandazioni dello Iarc in materia.

Luca, comandante nello Spazio

E’ stato il primo italiano a passeggiare nello Spazio. Dallo scorso 2 ottobre l’astronauta italiano dell’Esa ha raggiunto però anche un altro primato: è il primo comandante italiano della nostra casa in orbita.

Borisov, alieni come noi

Gli studi compiuti su 2/I Borisov, la prima cometa interstellare, mostrano che questo alieno del Sistema solare in realtà ci somiglia. La cometa mostra tracce di cianogeno, proprio come quelle nostrane.

Buchi neri mangiastelle

Se vi siete sempre chiesti cosa succede quando una stella osa avvicinarsi troppo a un buco nero? Beh, grazie a una rete di telescopi a terra e al telescopio spaziale TESS oggi possiamo farcene un’idea.

Ghiacciai in pericolo

Le immagini satellitari del ghiacciaio Planpincieux, sul massiccio del Monte Bianco, mostrano come è cambiato il cosiddetto ghiacciaio sospeso, da tempo monitorato per rischio crolli, in più di trenta anni. Le differenze sono impressionanti.