Segui in diretta il lancio della Crew Dragron di Space X

Dopo nove anni gli astronauti americani tornano a volare da suolo americano. Succede oggi a Cape Canaveral, grazie alla partnership della Nasa con la Space X di Elon Musk nella missione Demo-2. Alle nostre 22:33 stasera, gli astronauti Robert Behnken e Douglas Hurley inaugureranno il taxi spaziale Crew Dragon di Space X, partendo alla volta della Stazione spaziale internazionale, con uno storico lancio del razzo Falcon 9 dalla piattaforma 39A del Kennedy Space Center di Cape Canaveral, la stessa da cui partirono le missioni Apollo. Un lancio sospirato fino all’ultimo, per la paura di cattivo tempo sui cieli della Florida. Ma al momento in cui scriviamo il countdown sulle pagine della Nasa procede spedito.

Falcon 9 and Crew Dragon will lift off from Launch Complex 39A – the same place Saturn V launched humanity to the Moon and from where the first and final Space Shuttle missions lifted off pic.twitter.com/wOSsbCRqi7