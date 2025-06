La Via Lattea probabilmente eviterà di scontrarsi con Andromeda

La Via Lattea, la nostra galassia, con tutta probabilità se la caverà. Ovvero nessuna fusione tra la Via Lattea con la galassia Andromeda, a due milioni e mezzo di anni luce da qui. A metterci al riparo dalla fusione prevista in passato per le due galassie a spirali, sarebbe soprattutto la Grande Nube di Magellano, secondo un gruppo di ricercatori che, grazie alle osservazioni dei telescopi spaziali e al lavoro di supercomputer, ha riletto cosa si cela nella sfera di cristallo della Via Lattea. O meglio, per usare le parole degli stessi scienziati, si è lanciato in un vero e proprio esercizio di escatologia galattica, vale a dire la dottrina che si interroga sul destino delle cose.

La Via Lattea

Prima di entrare nei dettagli – parliamo dei risultati che emergono da uno studio pubblicato di recente sulle pagine di Nature Astronomy – ricordiamo il soggetto principale della nuova ricerca. La Via Lattea è una galassia a spirale, l’oggetto celeste all’interno del quale noi, la Terra, non siamo che un piccolissimo puntino in uno dei suoi bracci. Il disco galattico della Via Lattea, che al suo interno ospita il buco nero supermassiccio Sagittarius A*, si estende per 100 mila anni luce. E’ immersa in un ammasso di galassie (il Gruppo Locale) che a sua volta che, ricorda la Nasa, conta una cinquantina di galassie (secondo alcuni anche un centinaio e più), compresa Andromeda, nota per essere la più grande tra quelle che ci circondano (per modo di dire, considerato che si trova a circa 2,5 milioni di anni luce).

Ma non solo: Andromeda finora era anche nota come la galassia con cui ci saremmo verosimilmente scontrati in futuro, non proprio prossimo: parliamo di un processo che avrebbe avuto inizio tra circa 4 miliardi di anni, secondo le osservazioni del telescopio spaziale Hubble.