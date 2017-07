Astropulvis, la vespa dedicata Ziggie Stardust

Da oggi quando si citerà “Ziggie Stardust” si dovrà pensare non solo a David Bowie e al suo brano inciso nel 1972 ma anche a una specie di vespa vissuta 100 milioni di anni fa. L’antichissimo insetto è stato infatti battezzato Archaeoteleia astropulvis e dedicato allo scomparso cantante inglese dai ricercatori della Capital Normal University di Pechino che hanno rinvenuto la vespa imprigionata nell’ambra. Il nome è stato assegnato dagli scienziati in riferimento alla polvere di stelle – astropulvis e stardust – nelle rispettive traduzioni in latino e inglese.

Il rinvenimento è avvenuto negli Stati Uniti durante l’analisi di campioni di resina fossile, ambra, appunto, che erano conservati nelle teche del museo di Storia naturale di Washington. Gli esemplari sono stati conservati eccezionalmente bene in un blocco di ambra trovato in Myanmar.