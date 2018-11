La cometa di Natale è in arrivo ed è già visibile

Pronti con i binocoli? La cometa di Natale, infatti, è in arrivo ed è già visibile nei nostri cieli. A raccontarlo è un post appena pubblicato sul suo stesso profilo Twitter, che spiega come ormai la cometa, chiamata 46P/Wirtanen e scoperta nel 1948 dall’astronomo Carl A. Wirtanen, si trovi a poco più di 21 chilometri dalla Terra, in direzione della costellazione della Fornace.

I am coming! I have been on Twitter for only 29 days and I am already 21,867,507 km closer to Earth. At perigee, on December 16 th, I will be at 11.5 million km from you!#comet #46PWirtanen #comet46P #christmas #FollowTheComet

