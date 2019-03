Alzheimer, nel mirino della medicina di precisione

La più ampia rete europea sulle malattie neurodegenerative ha appena lanciato una call da 30 milioni di euro per progetti legati alla medicina di precisione. L'obiettivo è quello di studiare meglio queste patologie e individuare tutte le loro sotto-categorie, per trovare nuove terapie personalizzate







LA medicina di precisione entra a pieno titolo nel mondo delle malattie neurodegenerative. A renderlo possibile è la più vasta rete europea: il Joint Programme Neurodegenerative Disease Research (JPND), attivo dal 2011, che include circa 30 paesi fra cui l’Italia. Questo ampio network ha appena lanciato una call da 30 milioni di euro per proposte di progetti di medicina di precisione sulle malattie neurodegenerative. Il bando è rivolto a 24 paesi, compreso il nostro, ed è aperto fino al 12 marzo 2019. L’obiettivo è scoprire le cause e trattare meglio queste patologie come l’Alzheimer e altre forme di demenza, per cui tuttora non esiste una cura.

