Chi saranno i prossimi astronauti dell’Esa? Oggi l’annuncio

A distanza di un anno e mezzo dall’annuncio di ricerca di nuovo personale, ci siamo: l’Esa ha selezionato i suoi prossimi astronauti. Dopo la classe che ci aveva portato i nostri Luca Parmitano e Samantha Cristorofetti, l’Agenzia spaziale europea recluta nuove leve: si parla da 4 a 6 astronauti/astronaute. L’annuncio su quelli che potrebbero essere i futuri uomini e donne ad andare sulla Luna e, chissà, a mettere piede su Marte, è in programma per oggi, nel primo pomeriggio, in diretta streaming sull’EsaWebTv.

Nell’attesa di conoscere la nuova classe di astronauti e astronaute, l’agenzia ha snocciolato i numeri sulle richieste pervenute: sono state oltre 22500, 257 quelle per astronauta affetto/a da disabilità fisica. Stay tuned, l’appuntamento è poco dopo le 14, in diretta dal Grand Palais Éphémère di Parigi.

Credits immagine: Kobby Mendez on Unsplash