Australopithecus sediba non era un nostro antenato

Parenti che arrivano, parenti che se ne vanno. La storia (antropologica) della nostra famiglia allargata è piuttosto complicata, tra nuovi membri che si aggregano e altri cui non sappiamo bene che posto dare. Capita così per esempio ad Australopithecus sediba, da alcuni considerato un nostro possibile antenato (nostro inteso riferito al genere Homo). Oggi, uno studio su Science Advances, rimette infatti tutto in discussione: è piuttosto improbabile che A.sediba fosse un nostro avo. Banalmente – ma nemmeno tanto – per questione di tempo.

A.sediba, un vecchio antenato?

I fossili di A.sediba che abbiamo provengono da un unico sito, quello di Malapa, in Sudafrica. Appartengono a ominidi di circa 2 milioni di anni e sono più giovani di circa 800 mila anni dei più antichi resti mai rinvenuti del genere Homo, appena una mandibola con qualche dente attaccato, rinvenuta in Etiopia. Malgrado questo e considerando le somiglianze tra i due generi – per esempio la camminata bipede -, secondo alcuni esperti non è escluso che questi australopitechi siano stati nostri antenati. Ominidi di A.sediba potrebbero magari aver vissuto a lungo ed essersi sovrapposti temporalmente al genere Homo. Uno scenario certamente possibile, anche se 800 mila anni sono davvero tanti. Quanto è probabile dunque che un evento del genere possa avvenire, si sono chiesti oggi Andrew Du e Zeresenay Alemseged dell’Università di Chicago?

Antropologia, questione anche di statistica

Che le cose siano andate proprio così è alquanto improbabile. Per dirla con le parole di Du le analisi mostrano che questa probabilità è prossima allo zero. Secondo i modelli utilizzati dagli scienziati – il paper è una carrellata di analisi statistiche – la probabilità è in media solo dello 0.09%. Anche le evidenze riportate in letteratura d’altronde, scrivono, vanno nella stessa direzione: in 28 casi analizzati di possibili relazioni antenato-discendente tra due ominidi, solo in un caso il discendente era più vecchio del suo possibile antenato. E comunque, anche in questo caso, la finestra temporale di separazione era molto più piccola di 800 mila anni, appena 100 mila.

Nonna Lucy, la più probabile antenata

Se Australopithecus sediba esce di scena, almeno dall’album di famiglia dei parenti stretti, a rimanere fermo al suo posto è

Australopithecus afarensisis (Lucy, per intendersi), considerato da Du e Alemseged l’antenato diretto più probabile per il genere Homo. Oltre che per le somiglianze con i resti dell’Homo più antico, anche la storia temporale e geografica sostiene questa ipotesi: i fossili di afarensis sono di poco più vecchi delle più antiche testimonianze del genere Homo, e sono stati rinvenuti anch’essi in Etiopia. E se le somiglianze morfologiche e le caratteristiche delle specie possono essere questionabili, conclude

Alemseged, le analisi statistiche e matematiche lo sono molto meno.

(Immagine di copertina: Cicero Moraes et alii (Luca Bezzi, Nicola Carrara, Telmo Pievani) via Wikipedia

