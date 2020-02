Coronavirus, laviamocene le mani

Mentre esperti autorevoli si accapigliano sui media argomentando in vario modo contro l’allarmismo eccessivo o, al contrario, la superficialità nel valutare il problema coronavirus, quello che davvero è utile e necessario in questo momento è il buon senso, vale a dire, utilizzare innanzitutto le elementari norme igieniche per evitare di farsi veicolo del virus, di infettarsi e di trasmetterlo. A cominciare dal lavarci le mani, bene e spesso.

Il nuovo coronavirus, infatti, è un virus respiratorio che si diffonde principalmente attraverso il contatto con le goccioline emesse nella respirazione dalle persone infette, soprattutto starnutendo o tossendo. Per questo è importante che, come nel caso dell’influenza o di altri virus parainfluenzali (raffreddore), chi starnutisce o tossisce si copra con un fazzoletto o quanto meno con il braccio (nel gomito flesso) ma non con il palmo della mano. I fazzoletti utilizzati vanno poi gettati in un cestino chiuso immediatamente dopo l’uso e le mani lavate frequentemente con acqua e sapone o usando soluzioni alcoliche.

Un’altra buona ragione per lavarsi spesso le mani è che, da quel che sappiamo, sulle superfici, per esempio porte e maniglie, il coronavirus può sopravvivere diversi giorni, fino a 9, e può nel frattempo trasferirsi sulle mani per contatto. [ovviamente anche le superfici possono essere bonificate con semplici disinfettanti, per esempio contenenti alcol (etanolo) al 75% o a base di cloro all’1% (candeggina)].

Laviamoci le mani con acqua e sapone

Il lavaggio e la disinfezione delle mani sono dunque essenziali, fondamenti per prevenire l’infezione. Acqua e sapone sono sufficienti per eliminare eventuali virus o batteri. La corretta procedura è questa:

Bagnarsi le mani

Chiudere il rubinetto e applicare una quantità di sapone sufficiente a coprire tutta la superficie delle mani, fino al polso.

Strofinare le mani l’una contro l’altra, compreso il dorso , raggiungendo gli spazi tra le dita e sotto le unghie . Il tutto per almeno 60 secondi .

, raggiungendo gli e sotto le . Il tutto per almeno . Sciacquare bene con acqua corrente e asciugare con un panno monouso, da utilizzare poi per chiudere il rubinetto senza toccarlo.

Disinfettanti per mani, un ripiego per casi particolari

E se l’acqua non c’è? Se non sono disponibili acqua corrente e sapone, e le mani non sono particolarmente sporche, è possibile utilizzare anche un disinfettante per le mani a base di alcool (concentrazione di alcool di almeno il 60%). Questi prodotti, solitamente in forma di gel, vanno applicati sui palmi delle mani e cosparsi su tutta la superficie fino alla completa asciugatura, che richiede circa 20 secondi.

L’efficacia dell’uso di questi prodotti, tuttavia, è limitata: funzionano bene in situazioni in cui le mani non sono veramente sporche o unte, come per esempio nel caso degli operatori sanitari. Ragion per cui il metodo più consigliato rimane il classico, accurato lavaggio con acqua e sapone.

Fonte: Oms e Ministero della Salute

Foto di Martin Slavoljubovski da Pixabay