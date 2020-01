Come difendersi dal coronavirus: il decalogo dell’OMS

“L’epidemia in Cina del nuovo coronavirus è senz’altro un’emergenza da affrontare seriamente, ma teniamo presente che il nostro Ministero della Salute ha preso per tempo tutte le misure necessarie a contrastare la diffusione del virus”. Invita alla calma e ad evitare di creare e diffondere il panico Andrea Mandelli, presidente della Federazione degli Ordini dei Farmacisti Italiani. Ma anche ad assumere comportamenti corretti, di comune buon senso, per difendersi dal coronavirus: “Quello che ciascun cittadino può e deve fare è mettere in atto quelle semplici misure di igiene personale che valgono per tutte le infezioni virali, come l’influenza stagionale che proprio ora sta attraversando la fase di picco”. L’uso delle mascherine, precisa Mandelli, serve innanzitutto a evitare di contagiare gli altri, e in paesi come il Giappone è pratica corrente per chiunque abbia anche soltanto il raffreddore.

Difendersi dal coronavirus, il decalogo dell’OMS

Al riguardo, l’Organizzazione Mondiale della Sanità ha pubblicato in questi giorni una sorta di decalogo per ridurre il rischio di contrarre o veicolare il coronavirus. Ecco dunque cosa si può fare per difendersi dal coronavirus:

Lavarsi di frequente le mani con le soluzioni igienizzanti a base di alcol o con acqua e sapone Coprirsi il naso e la bocca con un fazzolettino quando si tossisce o si stranutisce, gettare il fazzolettino e lavarsi le mani Evitare contatti ravvicinati con persone che presentino febbre e tosse Rivolgersi tempestivamente al medico in caso di febbre e tosse, facendogli anche presente se di recente si sono compiuti viaggi all’estero Evitare di consumare alimenti di origine animale crudi o solo parzialmente cotti. Maneggiare i cibi crudi di origine animale in modo da evitare che possano contaminare altri alimenti crudi (verdure, frutta).

