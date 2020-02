Covid-19, la mappa italiana del coronavirus, regione per regione

Dopo la comparsa di focolai di Covid-19 in Italia, per essere aggiornati in tempo reale sulla diffusione geografica del coronavirus responsabile della nuova polmonite si può consultare una mappa italiana più dettagliata, realizzata da Gedi Visual: basata su dati forniti da Protezione civile, Ministero della Salute, e Regioni, riporta la situazione dei contagi, delle guarigioni e dei decessi regione per regione.

Per la situazione mondiale resta ovviamente valida la mappa realizzata con il sistema Arcgis dalla Johns Hopkins University & Medicine che permette di visualizzare in ogni istante l’andamento dell’epidemia in tutto il mondo, nazione per nazione.