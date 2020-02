Ecco la nuova mappa del coronavirus in Italia, più dettagliata e interattiva

Una nuova mappa, interattiva e dettagliata, per seguire l’andamento in Italia dell’epidemia causata dal coronavirus. E’ stata realizzata dagli esperti di Esri Italia a partire dai dati forniti da Protezione civile, Ministero della Salute e Regioni. Questa nuova mappa italiana, più elaborata rispetto a quella disponibile fino a ieri, riporta la situazione dei contagi, delle guarigioni e dei decessi regione per regione, e contiene i grafici più significativi per comprendere la diffusione della malattia in Italia e nel mondo, sia in scala lineare che logaritmica, e per apprezzare le variazioni giornaliere globali nei numeri.

Qui per visualizzare direttamente la mappa.

Per la situazione mondiale, resta la mappa realizzata con il sistema Arcgis dalla Johns Hopkins University & Medicine che permette di visualizzare in ogni istante l’andamento dell’epidemia in tutto il mondo, nazione per nazione.

Mappa e dashboard: Esri Italia