Caldo in arrivo nel week end, più al Nord che al Sud

Waitin’ on a sunny day, cantava Bruce Springsteen, riassumendo le speranze che molti ripongono in una giornata di sole caldo e bel tempo. Finora però si è fatto aspettare persino un giorno di primavera, in questo maggio avaro di sole, con piogge su tutto lo Stivale e di carattere quasi autunnale al Centro-Nord, e temperature sotto la media stagionale. Ma i primi giorni di giugno dovrebbero regalarci un’inversione di tendenza e un ritorno alle medie mensili cui siamo abituati. Parafrasando il motto di casa Stark: l’estate sta arrivando? È troppo presto per dirlo ma il bollettino dell’aeronautica militare con le proiezioni mensili annuncia un mese di giugno più consono alle aspettative. Avviate pure il cambio di stagione e non lamentatevi troppo di questo maggio anomalo, perché i dati dell’Isac-Cnr dicono le primavere degli ultimi anni sono state più calde della media degli anni passati.

Weekend con caldo dal Nord

Il tempo sta già cominciando a migliorare al Nord e in Sardegna, grazie all’anticiclone delle Azzorre, che da lì si allungherà verso l’area mediterranea, dando il via a quella che i meteorologi chiamano una fase più estiva. Secondo i meteorologi di 3b Meteo le temperature aumenteranno fino a superare la media del periodo, al Nord e sulle regioni tirreniche del Centro Italia. Le massime toccheranno i 28 gradi, con picchi vicini ai 30° C sui fondovalle alpini occidentali. “Ma la ripresa – si legge in un comunicato degli esperti – è parziale e interessa soprattutto le regioni del Centro-Nord”. Infatti il Sud, risentendo della bassa pressione proveniente dai Balcani, fino a questo weekend subirà ancora qualche acquazzone, in particolare a ridosso dell’Appennino, e con temperature ancora fresche per il periodo. Da domenica potrebbe tornare invece qualche precipitazione, di bassa intensità al Nord nelle aree alpine e prealpine, durante le ore centrali della giornata, più intense al Centro su Lazio meridionale e Abruzzo, e al Sud, dove sono previsti temporali sparsi nel corso della mattina e del primo pomeriggio.

Giugno, caldo ballerino

A leggere i dati dell’aeronautica militare che arrivano fino al 23 giugno, a partire dalla settimana prossima il tempo migliorerà su tutto il paese grazie all’estendersi dell’anticiclone. Le precipitazioni saranno perciò sotto la media dappertutto, mentre se le temperature resteranno al di sotto al Sud, al Nord, il caldo di inizio giugno tornerà nella norma. Con la seconda settimana del mese, secondo l’istituto militare, le piogge rientreranno nei valori del periodo con le temperature che però scenderanno al Centro-Sud. Ci si aspetta invece un colpo di coda tra il 17 e il 23 giugno: “I regimi pluviometrici ovunque torneranno al di sopra della media del periodo, ed associati valori di temperatura che ovunque saranno al di sotto”, scrivono i meteorologi. Forse insomma è presto per gridare all’estate, anche se, precisano, “queste previsioni a lungo termine esprimono delle indicazioni di massima di ciò che possiamo ragionevolmente aspettarci nel periodo”.

Come si fanno le previsioni a lungo termine

Sappiamo bene, infatti, che fare previsioni meteo è un lavoro complicato e che spingersi oltre qualche giorno, aumenta la probabilità di insuccesso. Per le sue previsioni mensili, l’Aeronautica militare impiega complessi modelli matematici e statistici e grossi elaboratori di dati e vengono ottenute attraverso l’incrocio di una gran quantità di dati meteo-marini e simulazioni realizzate in contemporanea del Sistema atmosfera-oceano. “Queste previsioni a lungo termine sono molto diverse da quelle a cui siamo abituati”, precisano dall’istituto. “Rappresentano l’ultima frontiera della meteorologia”. La qualità del dettaglio geografico è inferiore: le previsioni a lungo termine non possono descrivere, per esempio, l’evoluzione del tempo in una singola località, ma forniscono semplicemente delle indicazioni probabilistiche dell’eventuale scostamento di un parametro meteo, in un determinato periodo, rispetto ai valori medi climatologici.