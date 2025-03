Con il cambiamento climatico potrebbero aumentare gli incidenti spaziali

Pericolo incidenti spaziali in aumento. Le azioni dell’essere umano, infatti, hanno conseguenze anche nello Spazio: le emissioni di gas serra non solo riscaldano in maniera anomala il nostro pianeta, ma potrebbero ridurre il numero totale di satelliti che possono orbitare in sicurezza intorno alla Terra. Uno studio pubblicato su Nature Sustainability e condotto da ricercatori del MIT e dell‘Università di Birmingham dimostra che, entro il 2100, la capacità orbitale della Terra potrebbe ridursi fino al 66% a causa delle emissioni di gas serra, aumentano il rischio di collisioni tra detriti spaziali e satelliti.

Meno spazio nello Spazio

William Parker e colleghi hanno stimato il numero di satelliti che possono essere mantenuti in modo sostenibile nell’orbita terrestre in base a diversi scenari. Lo studio ha simulato le emissioni di gas serra previste dai percorsi socioeconomici per studiarne l’impatto nell’orbita terrestre: secondo gli scenari risultati, tra gli anni 2000-2100 potrebbe ridursi capacità di carico dei satelliti del 50-66%. L’elevata produzione di gas come l’anidride carbonica causa un raffreddamento e una contrazione della termosfera, il quarto di cinque strati che compongono l’atmosfera terrestre. La contrazione, che si prevede continuerà per molti decenni, si traduce in una riduzione della densità della massa atmosferica dove opera la maggior parte dei satelliti. Con il costante aumento del numero di satelliti nell’orbita terrestre e la cattiva gestione delle emissioni di gas serra lo spazio diventerà troppo affollato, aumentando il rischio di collisioni e una maggiore produzione di detriti spaziali.

Sostenibilità spaziale

I detriti spaziali e l’effetto serra rappresentano un problema crescente per l’utilizzo a lungo termine dello spazio orbitale della Terra. La gestione sostenibile richiede strategie di mitigazione del cambiamento climatico e una maggiore regolamentazione del traffico spaziale. Nuovi modelli predittivi e politiche globali saranno fondamentali non solo la sostenibilità ambientale, ma anche per la sostenibilità “spaziale”.

Immagine: NASA