Parkinson, la stimolazione profonda non aumenta l’impulsività

La stimolazione cerebrale profonda è una tecnica chirurgica utilizzata da tempo per trattare con efficacia i sintomi della malattia di Parkinson. La stessa tecnica può esporre però i pazienti a cambiamenti nel comportamento e nei processi decisionali, per esempio nei confronti del cibo. Alterazione, questa, che li porterebbe ad assumere atteggiamenti a rischio. Ma non sempre, secondo una ricerca condotta da un’equipe guidata da Marilena Aiello e da Raffaella Rumiati, direttrice del Laboratorio Neuroscienze e Società della SISSA, in collaborazione con gli “Ospedali Riuniti” di Trieste e l’Azienda Ospedaliera Universitaria “Santa Maria della Misericordia” di Udine. Lo studio pubblicato su Journal of Neurology mostra infatti che queste alterazioni non sembrano colpire tutte le forme di decisione o quantomeno non influenzare l’impulsività dei pazienti. Promesse di cibo, di somme di denaro o di divertenti passatempi: non importa quale sia la tentazione a cui sono sottoposti, lo studio dimostra che i pazienti parkinsoniani trattati con la DBS (Deep Brain Stimulation) del nucleo subtalamico non sono più impulsivi degli altri nelle decisioni che prendono di fronte a uno stimolo per loro particolarmente attraente.

Parkinson e stimolazione cerebrale profonda

Per studiare l’impulsività nel Parkinson, gli scienziati hanno ideato e condotto un esperimento che poneva i pazienti davanti a una scelta cruciale: avere un piccolo premio subito o uno più grande, più tardi. I risultati emersi dalla ricerca aggiungono un importante tassello relativamente alla comprensione della malattia e ai benefici e alle problematiche della tecnica della DBS, aprendo così interessanti prospettive cliniche e di ricerca. “Problemi psichiatrici come ossessioni o atteggiamenti compulsivi, così come la tendenza ad assumere rischi ingiustificati nel gioco, a non saper resistere alle tentazioni del cibo e a una maggior impulsività sono talvolta osservati nei pazienti con il Parkinson trattati con DBS, una tecnica che comporta l’impianto di elettrodi nel nucleo subtalamico del cervello. Si tratta di un trattamento consolidato che permette ai pazienti trattati di ridurre le dosi di farmaci assunti, che però può avere effetti collaterali indesiderati nella sfera cognitiva, emotiva e nel comportamento” spiega la scienziata Marinella Aiello.

Un esperimento per studiare l’impulsività