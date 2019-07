Gli eventi per celebrare i 50 anni dallo sbarco sulla Luna

Una notte storica, quella tra il 20 e il 21 luglio del 1969. Quando Neil Armstrong mise piede sulla Luna, pronunciando l’ormai famosissima frase “Un piccolo passo per l’uomo, un grande passo per l’umanità”. E oggi, a mezzo secolo da una delle imprese umane più epiche di sempre, gli eventi in programma per festeggiare i 50 anni dello sbarco sulla Luna sono davvero moltissimi, sia in Italia, che nel resto del mondo. Abbiamo selezionato per voi alcuni mostre, conferenze, film documentari, concerti e serate organizzate per ricordare l’impresa e celebrare il nostro satellite in giro per tutto il pianeta.

La Luna al nord Italia

Al Museo nazionale scienza e tecnologia Leonardo da Vinci si potrà diventare astronauti, decollare, arrivare sulla Luna e rientrare sulla Terra con l’ammaraggio nell’Oceano Pacifico, grazie a un visore Playstation Vr. Inoltre, sempre nel museo, verrà proiettato in anteprima il film documentario Moon. All’ Inaf – Osservatorio astronomico di Brera, invece, si celebrerà l’allunaggio attraverso un racconto collettivo “Quando siamo andati sulla Luna”, un insieme di testimonianze e interviste di chi, in Italia, ha assistito allo sbarco.

Al planetario di Bolzano, domenica 21 luglio, saranno ospiti tre cosmonauti russi: Valerij Tokarew, ex-astronauta dell’Esa che è andato nello Spazio per ben tre volte, Sergei Krikalev, ex-cosmonauta dell’Agenzia Spaziale Russa Roscosmos e Dimitri Shatalov dell’Accademia Spaziale di Bajkonur. Al Muse di Trento, invece, il 20 luglio sarà inaugurata la mostra “Cosmos cartoons. L’esplorazione dell’Universo tra scienza e cultura pop”, e a seguire una conferenza sulle “Curiosità lunari” con il fisico Guido Tonelli. A Palazzo Madama di Torino dal 19 luglio all’11 novembre sarà ospitata la mostra “Dalla terra alla luna. L’arte in viaggio verso l’astro d’argento”, nella quale si potranno ammirare una serie di oltre 60 opere tra dipinti, sculture, fotografie, disegni. Sempre a Torino, al planetario sarà inaugurata il 20 luglio Moon Explorer, una postazione dotata di un simulatore che permette l’esplorazione della superficie lunare.

La Luna al centro e sud Italia

Sabato 20 luglio, l’Inaf –Osservatorio astronomico di Roma a Monte Porzio Catone aprirà le porte al pubblico per una serie di visite guidate che termineranno con l’osservazione del nostro satellite con il telescopio didattico dell’Osservatorio, il Monte Porzio Telescope (Mpt). Mentre per tutte le sere di luglio e agosto, nella capitale si terranno serate organizzate dal Planetario di Roma, in collaborazione con Inaf, presso l’Arena della casa del cinema con proiezioni di film sullo spazio che prevedono un’introduzione da parte di un ricercatore e a seguire osservazioni ai telescopi. Ad Arcetri, il 20 luglio si terrà l’evento “Mille e una Luna: da Giulio Verne a Neil Armstrong e oltre”, con John Robert Brucato e Niccolò Bucciantini dell’Osservatorio astrofisico dell’Inaf di Arcetri, e l’autore Pier Luigi Gaspa.

Nella Biblioteca nazionale di Napoli saranno disponibili nella mostra “Guarda che luna”, autografi, manoscritti, pagine di giornali del 20 luglio 1969, che raccontano lo sbarco sulla Luna. A Palermo si svolgerà il 20 luglio “Palermo sulla Luna, 50 anni dopo”, un evento durante il quale si terranno seminari, proiezioni di documentati, osservazioni del cielo e concerti.

Nel resto del mondo

Chi si troverà a Londra potrà festeggiare i 50 anni dell’allunaggio al Moonfestival, che dal 19 al 26 luglio vedrà un susseguirsi di incontri, spettacoli e concerti. Mentre per chi sarà a Parigi, al Grand Palais si inaugurerà la mostra “La Luna. Dal viaggio reale al viaggio immaginario”. Mentre in giro per gli Stati Uniti ci saranno moltissimi eventi organizzati dalla Nasa: ad Houtson (Texas), per esempio, presso il Johnson Space Center si potrà visitare il centro di controllo dell’Apollo 11.