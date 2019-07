Segui in diretta la partenza di Parmitano per la Stazione spaziale internazionale

Beyond è pronta al lancio. E l’Esa non avrebbe potuto scegliere una data più simbolica: il lancio dal cosmodromo di Baikonur alla volta della Stazione Spaziale Internazionale è previsto infatti per il tardo pomeriggio di oggi, nel giorno che segna il cinquantennale dell’arrivo della specie umana sulla Luna. Per l’Italia questa volta l’appuntamento è doppio: tra gli astronauti in partenza per l’Iss c’è infatti anche il nostro Luca Parmitano, alla sua seconda avventura nello spazio, che in questa occasione assumerà il ruolo di comandante nella seconda fase della missione, segnando la prima volta di un italiano nella poltrona di comando. L’occasione è importante, e grazie all’Esa è possibile seguire da casa tutte le fasi principali della partenza. State pronti, dunque, perché dalle 17:30 alle 18:45 andrà in onda la diretta del lancio, seguita dall’attracco della Soyuz sull’Iss, previsto tra mezzanotte e l’una, e quindi l’apertura del portellone della navicella e l’arrivo ufficiale del nuovo equipaggio sulla stazione, tra le 2 e le 3 di stanotte.