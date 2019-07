Scienza, le 5 notizie della settimana

Ecco cinque notizie che raccontano la scienza in questa settimana selezionate dalla redazione di Galileo:

Bevande zuccherate e rischio tumori

L’analisi compiuta su un campione di oltre 100 mila adulti mostra che un aumento di consumo di 100 millilitri di bevande zuccherate o succhi di frutta al giorno è associato a una crescita del 18% del rischio di cancro, del 22% in particolare per il tumore al seno.

Senza alcol la salute mentale migliora

Alcol: meglio abbondonarne il consumo, anche moderato. Uno studio pubblicato sulla rivista Cmaj mostra come gli astemi sono le persone che godono di una miglior benessere mentale. Ma anche smettere di bere è stato associato a un aumento della salute mentale. L’ipotesi è che c’entrino riduzione della neurotossicità a delle problematiche psicosociali alcol-correlate.

Guarda come balla Snownball

Snowball è un cacatua crestadizolfo ed è una star di YouTube. Perché? Balla, a ritmo di musica, e sfoggiando sempre nuove mosse. Un’abilità che condivide con gli esseri umani, probabilmente grazie a una fortunata combinazione di caratteristiche che lo distinguono.

I selfie di LightSail 2

Il veicolo spaziale LightSail 2, spedito nello Spazio dalla Planetary Society, ha rispedito sulla Terra le sue prime cartoline. Ritraggono il nostro pianeta e la stessa vela spaziale. Eccole.

I primi sapiens d’Europa

Per i paleontologi è Apidima 1, per tutti è il primo Homo sapiens di cui si abbia notizia in Europa, il più antico mai portato alla luce. Un cranio fossilizzato noto dagli anni Settanta, rinvenuto in Grecia, e solo oggi attribuito alla nostra specie. Ha più di 200 mila anni.